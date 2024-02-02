Член ЦИК Хаймурзина примет участие в наблюдении за выборами в Коста-Рике

Голосование пройдет 4 февраля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Член Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК РФ) Эльмира Хаймурзина примет участие в наблюдении за муниципальными выборами в Коста-Рике. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома РФ.

"Контроль за соблюдением избирательных прав костариканцев будут вести местные и международные наблюдатели. Член ЦИК России Эльмира Хаймурзина аккредитована на эти выборы в качестве наблюдателя", - говорится в сообщении.

4 февраля в Коста-Рике пройдут муниципальные выборы. Число выборных должностей в 84 кантонах превышает 6,2 тыс. Число кандидатов - около 30 тыс.