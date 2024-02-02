В МИД заявили, что США пытаются дискредитировать РФ лживыми докладами об антисемитизме

В российском дипведомстве отметили, что в американском докладе полностью отсутствует объективный анализ заявленной темы и замалчиваются усилия властей РФ по борьбе с антисемитскими проявлениями, что свидетельствует о "заказном характере и русофобской заряженности очередного псевдоаналитического "творения" Госдепа"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Американские власти пытаются дискредитировать Россию, распространяя лживые публикации о проблеме антисемитизма, в то время как в США развивается не вымышленная, а настоящая юдофобия. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, посвященном докладу Госдепартамента США об антисемитизме в России.

"В Вашингтоне с размахом отметили Международный день памяти жертв Холокоста. К этой дате, когда по утверждению Белого дома президент США Джо Байден "сохраняет в памяти правду и честь Холокоста", было заготовлено сразу несколько антироссийских вбросов. Основным из них стал выход доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте под броским, но насквозь лживым заголовком "Более века антисемитизма: как сменявшие друг друга обитатели Кремля использовали антисемитизм для распространения дезинформации и пропаганды", - указали в российском дипведомстве.

Там отметили, что в американском докладе полностью отсутствует объективный анализ заявленной темы и замалчиваются усилия властей РФ по борьбе с антисемитскими проявлениями, что свидетельствует о "заказном характере и русофобской заряженности очередного псевдоаналитического "творения" Госдепа".

В ведомстве подчеркнули, что центр находится в ведении Госдепа "и финансируется им совместно с Пентагоном". "По замыслу его создателей, эта структура призвана "бороться с влиянием России, Китая, Ирана и других стран", которые в Вашингтоне обозначают как "враждебные", а его финансирование, по сообщениям СМИ, только лишь на первом этапе составило порядка 120 миллионов долларов, - продолжили в ведомстве. - За внешне благопристойным названием скрывается подразделение, которому, по сути, поставлена задача на системной основе распространять фейки и диффамацию".

"Судя же по количеству нападений, оскорблений, нападок, поджогов и прочих проявлений антисемитизма в самих США (пресса фиксирует 400% рост этих явлений), данная проблема укоренилась в государстве, которое провозгласило себя "сияющим градом на холме, - подчеркнули в министерстве. - Видимо, не случайно в мае 2023 года Вашингтону потребовалось принимать целую национальную стратегию по борьбе с антисемитизмом".

В МИД РФ констатировали, что бессовестный цинизм в выборе даты публикации доклада - накануне Международного дня памяти жертв Холокоста - стал еще одним подтверждением общей долгосрочной политики Запада, диктуемой из Вашингтона, направленной на дискредитацию России, как государства - продолжателя Советского Союза, спасшего мир и еврейский народ от чумы нацизма.