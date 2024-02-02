Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили вопросы ближневосточной проблематики

Встреча прошла по просьбе египетского дипломата

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, Судане и Йемене.

"В ходе беседы основное внимание было уделено актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на развитие военно-политической ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, Судане и Йемене", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что на встрече "затрагивались также некоторые практические вопросы российско-египетского взаимодействия, включая поддержание активного политического диалога". Встреча прошла по просьбе египетского дипломата.