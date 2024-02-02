Москва и Аддис-Абеба настроены на тесную координацию подходов в ООН и БРИКС

В МИД РФ сообщили, что замглавы ведомства Михаил Богданов и государственный министр иностранных дел Эфиопии Мысгану Арега обсудили комплекс вопросов дальнейшего развития российско-эфиопского взаимовыгодного сотрудничества с акцентом на расширение торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и государственный министр иностранных дел Эфиопии Мысгану Арега подтвердили настрой на углубление политического диалога и тесную координацию подходов в ООН и БРИКС. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшихся в российском дипведомстве консультаций.

"Был обстоятельно обсужден комплекс вопросов дальнейшего развития российско-эфиопского взаимовыгодного сотрудничества с акцентом на расширение торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей. Подтвержден взаимный настрой Москвы и Аддис-Абебы на углубление политического диалога и тесную координацию подходов в ООН и БРИКС, в том числе в свете российского председательства в 2024 году в этом объединении", - информировали в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что доверительный обмен мнениями по актуальной региональной повестке дня был сфокусирован на ситуации, складывающейся на Африканском Роге. "При этом с российской стороны подчеркивалась необходимость преодоления существующих между странами региона разногласий в духе добрососедства в полном соответствии с нормами международного права. Констатирована также безальтернативность поиска национального консенсуса в Судане в интересах обеспечения суверенитета и территориальной целостности этой страны, - добавили в дипведомстве. - При рассмотрении ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и регионе Красного моря была акцентирована задача скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа и нормализации обстановки в Йемене и вокруг него".

Эфиопия начала полноценную работу в БРИКС с 1 января.