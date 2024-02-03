Посол РФ в Оттаве призвал Канаду признать ответственность за укрывательство нацистов

Также Олег Степанов считает, что канадские власти должны принести официальные извинения в международном формате

ОТТАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Канады должны признать ответственность за то, что Оттава десятилетиями скрывала от правосудия нацистских преступников, а также принести за это извинения. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол России в Оттаве Олег Степанов, комментируя публикацию Библиотекой и архивом Канады доклада историка Алти Родала, который в 1980-х годах составил его в рамках расследования об иммиграции нацистов в Канаду.

"Сюжет известный. Понятно, что скандал с чествованием нацистского палача [Ярослава] Гуньки в парламенте, вызвавший возмущение в канадском обществе, подтолкнул публикацию доклада, - сказал дипломат. - Но это только первые полшага. Доклад опубликован не весь. Требуется полноценное признание ответственности властей Канады за осуществлявшееся десятилетиями укрывательство нацистских преступников (кстати, их имена до сих пор не обнародованы), принесение официальных извинений как в международном формате, так и внутри страны, прежде всего перед русской общиной Канады".

Посол также считает, что власти Канады на этом фоне должны будут снести памятники членам дивизии СС "Галиция" ("Галичина") и ввести в образовательные программы "изучение этой темной страницы истории", как и "расследовать факты обеления нацизма такими структурами, как Канадский украинский конгресс".

"Разумеется, индикатором реального отношения канадских властей к этой проблеме будет содержание официального ответа на наш запрос об экстрадиции Гуньки, да и собственно действия самой канадской Фемиды в отношении этого лица. Несмотря на то что его причастность к преступлениям - факт неопровержимый, официальная Оттава пока не предпринимает никаких шагов в плане осуществления правосудия", - заявил Степанов.

Нацист в парламенте

22 сентября 2023 года во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли призвала к отставке спикера Палаты общин (нижняя палата) парламента Энтони Роты, который взял вину за приглашение нациста на себя. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

На фоне скандала общественность Канада потребовала опубликовать архивы комиссии Жюля Дешене, которая в 1986-1987 годах провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны и укрывшихся в Канаде. Большая часть доклада, в том числе списки военных преступников, тогда не была обнародована.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".