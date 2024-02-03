Володин считает, что ЕС обрекает свои страны на проблемы, выделяя Украине €50 млрд

По мнению председателя Государственной думы, деньги из бюджета ЕС будут потрачены на разжигание войны, а не направлены на помощь гражданам Европы и решение внутренних проблем

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Руководство Евросоюза, выделившее Украине €50 млрд, обрекает свои страны на проблемы. Такое мнение выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"Лидеры Европейского союза, приняв решение о выделении нацистскому киевскому режиму €50 млрд, обрекают свои страны на все большие проблемы. Это спусковой крючок, который приведет в движение политические процессы в Евросоюзе", - написал Володин в своем Telegram-канале.

По его мнению, деньги из бюджета ЕС будут потрачены на разжигание войны, а не направлены на помощь гражданам Европы и решение внутренних проблем. Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, действует вопреки национальным интересам, считает председатель палаты парламента. Он добавил, что "политика уничтожения экономики Европы" отвечает только интересам США, так как закрывающиеся европейские предприятия переезжают в Соединенные Штаты.

"В этой ситуации неизбежен приход к власти новых лидеров европейских стран и депутатов Европарламента, которые будут решать внутренние проблемы и бороться за благополучие европейцев", - подытожил Володин.