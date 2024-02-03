Захарова: на Украине идет не мобилизация, а намеренное убийство народа руками Зеленского

За истребление населения страны отвечает в том числе "группка людей, внутри которых есть внуки нацистов и неонацисты сегодняшние", подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. То, что на Украине называется мобилизацией, является сознательным истреблением народа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Это не мобилизация, это сознательное истребление, намеренное убийство собственных граждан теми, кто сейчас реализует американскую политику, не американского народа, а той группки людей, внутри которых есть внуки нацистов и неонацисты сегодняшние", - сказала она.

"Это истребление руками [президента Украины Владимира] Зеленского и его компанией народа Украины", - подчеркнула дипломат.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах массового скопления людей.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже лица, непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее в декабре прошлого года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование направило запрос о призыве в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации.