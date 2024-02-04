У Путина на неделе ожидаются международные контакты и несколько совещаний

Президент, в частности, проведет заседание Совета по науке и образованию, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию и поздравит Российскую академию наук с 300-летием. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

День российской науки отмечается 8 февраля, дата приурочена к основанию в этот день в 1724 году Академии наук, которая в 2024 году отмечает юбилей.

Также, по данным телепрограммы, в планах главы государства - международные контакты, совещания с правительством и постоянными членами Совбеза РФ.

Кремль пока официально не сообщал о графике президента на предстоящую неделю.