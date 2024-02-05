В ДНР заявили о переброске ВСУ на подконтрольную Киеву часть республики комплекса Patriot

Советник главы региона Игорь Кимаковский не исключил, что переброска может быть связана с потенциальными провокациями

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Киев перебросил на подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть ДНР зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, сообщил ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский.

"Мои источники сообщили, что на оккупированную ВФУ (вооруженными формированиями Украины - прим. ТАСС) часть территории нашего региона прибыли несколько расчетов ЗРК Patriot", - сказал Кимаковский.

Он не исключил, что переброска может быть связана с потенциальными провокациями.

Ранее представитель силовых структур сообщил ТАСС, что украинские войска могут располагать пятью батареями систем противовоздушной обороны Patriot.