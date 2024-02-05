МИД РФ заявил о намерении поддерживать активный политический диалог с Чадом

Замглавы дипведомства Михаил Богданов и посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд также обсудили развитие дружественных связей между странами

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд в ходе встречи обсудили пути поддержания активного политического диалога и развития дружественных связей между странами. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы состоялось предметное обсуждение путей дальнейшего динамичного развития дружественных российско-чадских связей, включая поддержание активного политического диалога, в свете итогов официального визита в Москву 24 января главы Республики Чад - президента [переходного периода] Махамата Идрисса Деби [Итно]", - сообщили в министерстве.