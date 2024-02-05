Лавров: возможности загранучреждений РФ по проведению выборов президента стали меньше

Глава МИД РФ напомнил, что санкции Запада "включают в себя и закрытие большого количества генеральных консульств, и изгнание сотен сотрудников" посольств и других загранучреждений

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Физические возможности российских загранучреждений по проведению выборов президента России в этом году стали гораздо меньше в условиях незаконных санкций Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

"Только что провели полезный разговор на заседании Коллегии Министерства иностранных дел России по вопросам подготовки к выборам президента Российской Федерации в наших загранучреждениях, - сказал он. - Как всегда это бывало, открываются избирательные участки. Работа проводится в тесной координации с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации по вопросам организации этих выборов таким образом, чтобы всем нашим гражданам, которые в соответствующих странах проживают, было удобно и понятно".

"Работа уже началась, но самый главный этап впереди. Сегодня, выступая на коллегии МИД России, Элла Александровна Памфилова достаточно подробно упомянула о сложностях, которые в этом году возникают и еще будут нарастать. Они являются беспрецедентными в условиях незаконных санкций западных правительств, которые включают в себя и закрытие большого количества генеральных консульств, и изгнание сотен сотрудников наших посольств и других загранучреждений. Безусловно, наши физические возможности гораздо меньше в этом году, чем в предыдущей избирательной кампании", - добавил Лавров.

Кроме того, по словам главы МИД РФ, вторая проблема, связанная с той же русофобской кампанией, которую развязали западные правительства, заключается в безопасности загранучреждений.

"Много случаев нападений на посольства, на генеральные консульства, вплоть до физических атак в той или иной форме", - обратил внимание он.

Лавров подчеркнул, что Россия уделяет повышенное внимание вопросам безопасности российских дипломатов. "Когда загранучреждение распахивает свои двери для проживающих за рубежом наших граждан и желающих голосовать, конечно, вероятность провокации возрастает многократно. Поэтому меры, которые мы одобрили сегодня на заседании коллегии, учитывают эти аспекты в том числе", - сказал он.