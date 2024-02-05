5 февраля, 16:13,
обновлено 5 февраля, 16:25

Путин и президент ОАЭ обсудили дальнейшее развитие дружеских отношений стран

Лидеры двух государств также условились о продолжении российско-эмиратских контактов на различных уровнях

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его коллега из ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшее развитие дружеских отношений двух государств, сообщила пресс-служба Кремля.

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"С учетом итогов визита президента Российской Федерации в Объединенные Арабские Эмираты 6 декабря 2023 года рассмотрены вопросы дальнейшего развития дружественных российско-эмиратских отношений", - говорится в сообщении по итогам беседы.

Отмечается также, что лидеры двух государств условились о продолжении российско-эмиратских контактов на различных уровнях. 

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