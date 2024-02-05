В МИД РФ назвали слова посла Израиля в адрес Лаврова "безосновательным выпадом"

В российском ведомстве отметили, что Симона Гальперин пытается скрыть неуместные слова главы МИД еврейского государства израильского Исраэля Каца о Холокосте

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Слова посла Израиля в Москве Симоны Гальперин в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова являются "безосновательным выпадом" и ее желанием прикрыть неуместные слова главы израильского дипведомства Исраэля Каца о Холокосте. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее Гальперин в интервью "Коммерсанту" заявила, что Лавров якобы принижает значение Холокоста. В ответ на это в МИД РФ указали, что Кац 1 февраля неуместно отметился политизацией темы Холокоста. "Им была использована всемирно известная в контексте данной трагедии древняя фраза "Кто спасает одну душу, словно спас целый мир" для восхваления усилий своего ведомства в организации депортации в Израиль музыкантов, нарушивших законы Таиланда. Это очевидное использование языка, связанного с Холокостом, в политических или идеологических целях. Возможно, безосновательный выпад в адрес Сергея Лаврова и был связан с желанием Симоны Гальперин прикрыть свое руководство", - отметили в российском дипведомстве.

На Смоленской площади также обратили внимание, что Холокост - это преследование и массовое уничтожение нацистами представителей именно различных этнических и социальных групп, что зафиксировано в важнейших международных документах.

Ранее ТАСС сообщали в МИД РФ, что Гальперин будет вызвана в российское дипведомство в связи с неприемлемыми высказываниями в интервью изданию "Коммерсант". В ведомстве отметили, что сделанные заявления "являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".