Антонов заявил, что осужденный в США россиянин Клюшин не жалуется на проблемы в тюрьме

Гражданина РФ суд Бостона приговорил к девяти годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Россиянин Владислав Клюшин, которого суд Бостона (штат Массачусетс) приговорил к девяти годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве, не жалуется на условия содержания, претензий не выражает. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос ТАСС во время беседы с журналистами после посещения гражданина РФ, отбывающего наказание в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

"Владислав не жалуется ни на что. Он понимает, где находится, понимает условия, в которые попал. Он держится, никаких претензий, по сути дела, не высказывал. Главное вытерпеть, дождаться, когда его освободят, когда он окажется дома", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

Как рассказал Антонов, Клюшин содержится в камере, "где непосредственно находятся 12 человек". "Это жизнью ни в коем случае назвать нельзя", - отметил руководитель дипмиссии.

По его словам, американские власти не создавали помех российским дипломатам для посещения осужденного россиянина. "Никаких препятствий нам не чинили. Американцы прекрасно понимают, что если российским представителям будут созданы проблемы при посещении наших граждан, которые находятся в американских тюрьмах, то все это аукнется, откликнется и на подобной деятельности американских дипломатов в Москве", - добавил Антонов.

В сентябре 2023 года суд Бостона приговорил основателя технологической компании "M13" Клюшина к девяти годам тюремного заключения. 42-летнему россиянину вменяли преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничество с применением электронных средств или мошенничество с ценными бумагами, соучастие в мошенничестве с применением электронных средств, соучастие в незаконном доступе к компьютерам и соучастие в мошенничестве с ценными бумагами. Свою вину Клюшин не признал.

Помимо Клюшина по его делу проходят четверо россиян - Михаил Козак, Игорь Сладков, Николай Ульянчев и Иван Ермаков. Они объявлены властями США в розыск.