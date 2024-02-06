Небензя: действия англосаксов на Ближнем Востоке напрямую угрожают миру и безопасности

Постоянный представитель РФ при ООН также заявил, что Соединенные Штаты целенаправленно стремятся втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Действия англосаксов представляют прямую угрозу международному миру и безопасности. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии.

"Массированные удары американских ВВС, в результате которых погибли мирные граждане и военнослужащие, были разрушены и повреждены десятки объектов, вновь продемонстрировали всему миру агрессивную сущность политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и полное пренебрежение Вашингтоном норм международного права. Участие в атаках Соединенных Штатов и королевских ВВС Великобритании ни у кого не должно создавать иллюзии некой международной коалиции. Лондону еще предстоит ответить за свое усердие в поддержке сугубо провокационных действий старшего брата в Вашингтоне. Как и непрекращающиеся атаки против Йемена, действия англосаксов представляют собой прямую угрозу международному миру и безопасности, подрывают миропорядок, опирающийся на верховенство универсального международного права и центральную роль Объединенных Наций", - сказал он, подчеркнув, что не менее 85 "так называемых ударов воздействия" были нанесены по приказу американского президента Джо Байдена "по территории суверенных Ирака Сирии".

Небензя добавил, что "подобные бандитские действия", возможно, вписываются в так называемый порядок, основанный на правилах, однако "к международному праву эта американская псевдоправовая конструкция не имеет никакого отношения".

Правительство США ранее заявило, что американские войска на одном из объектов в Иордании близ границы с Сирией были атакованы 28 января движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.

В ночь на 3 февраля американская авиация нанесла серию ударов по позициям проиранских группировок в ряде приграничных районов Ирака и Сирии. Как сообщило Центральное командование ВС США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке, американские военные атаковали 85 целей. Авиаудары, как утверждается, наносились по командным пунктам, разведывательным центрам, складам с оружием и логистическим объектам, которые использовали входящее в иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) подразделение "Аль-Кудс" и связанные с ним группировки.

Соединенные Штаты целенаправленно стремятся втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока, заявил Небензя. "Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, Соединенные Штаты пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока", - сказал он, выступая на созванном по инициативе России в связи с ударами США по Ираку и Сирии заседании Совета Безопасности ООН.