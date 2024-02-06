Захарова: глава Еврокомиссии дойдет до того, что припишет РФ управление осью Земли

Официальный представитель МИД РФ отметила, что протесты фермеров ЕС связаны с "проделками дошкольных "русских хакеров"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Россия управляет климатом на планете, и в своих обвинениях может приписать Москве даже сдвиги земной оси. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова фон дер Ляйен, связавшей проблемы протестующих фермеров в Европе с влиянием России и изменениями климата. "Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем, - написала дипломат в Telegram-канале. - Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?".

"Фермеры еэсовские на этом фоне теряются - видимо, проделки дошкольных "русских хакеров", - с иронией отметила Захарова.

Массовые демонстрации аграриев проходят во Франции из-за недовольства представителей отрасли падением доходов по причине инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги и проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

Протесты охватили также Германию и Бельгию. В Италии феномен носит более сдержанный характер, хотя в разных регионах страны проходят несколько акций. Правительство Мелони поддерживает аграриев, в том числе критикуя некоторые форсированные продвигаемые ЕС подходы по "зеленому переходу". Однако, как отмечают протестующие, произошло увеличение налогов для сектора, который уже пострадал от инфляции и роста цен на топливо.