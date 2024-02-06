Гатилов: Швейцария не может быть беспристрастным посредником по Украине

Постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Берн открыто встал на сторону Киева

ЖЕНЕВА, 6 февраля. /ТАСС/. Швейцария, предложившая организовать конференцию по мирному урегулированию на Украине, не может быть беспристрастным посредником, поскольку, участвуя в антироссийских санкциях, открыто встала на сторону Киева. Об этом заявил в интервью швейцарской газете Le Temps постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Отвечая на вопрос, касающийся инициативы Берна по проведению конференции по Украине, Гатилов напомнил, что "несколько стран предложили начать переговоры", в частности Китай. "Теперь есть Швейцария. Но она больше не может быть беспристрастным посредником. Она больше не нейтральна. Она открыто встала на сторону Украины", - сказал дипломат.

Постпред РФ обратил внимание на антироссийские санкции, к которым присоединилась Швейцария. Эти санкции, подчеркнул он, "являются односторонними и незаконными". "Как после этого Швейцария может заявлять о своем нейтралитете? Для нас, таким образом, неприемлемо, чтобы она организовывала мирные переговоры", - констатировал Гатилов.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил ее страну организовать в Берне саммит по так называемой украинской формуле мира, в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. В свою очередь глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.