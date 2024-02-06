В правительстве Петербурга уволился вице-губернатор по энергетике

Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль, отвечавший за энергетику и тарифы, уволился из городского правительства. Как сообщила пресс-служба Смольного, чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление об освобождении вице-губернатора Сергея Дрегваля от должности по собственному желанию. Сегодня - последний день его работы в Смольном", - сообщила пресс-служба городской администрации.

На посту вице-губернатора Дрегваль курировал деятельность комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам.

"Входивший в сферу ответственности Сергея Дрегваля блок временно переходит под управление вице-губернатора Кирилла Полякова", - уточнили в пресс-службе.

Дрегваль работал в правительстве Санкт-Петербурга с 2020 года, вице-губернатором стал в 2021 году. До этого руководил "МРСК Урала", компанией "Оборонэнергосбыт", работал в "Алтайэнергосбыт" и Томской энергосбытовой компании.