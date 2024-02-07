Небензя заявил, что Украина тратит деньги Запада на террористические проекты в стиле ИГ

Постпред России при ООН подчеркнул, что "киевская хунта окончательно сбросила маски и сделала выбор в пользу терроризма"

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Средства, которые Запад выделяет на помощь Украине, в действительности тратятся на проекты в стиле террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС). Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Вчера стало известно о конфискации грузинскими пограничниками партии взрывчатки, замаскированной под аккумуляторы для автомобилей и предназначенной для совершения терактов в Воронеже и, возможно, в Тбилиси. За этой неудачной акцией, направленной в том числе и на то, чтобы впоследствии обвинить во всем Грузию, стоит депутат от партии [президента Украины] Владимира Зеленского. Вот на такие проекты в стиле самых отъявленных террористов из ИГ и уходят выделяемые западными странами в качестве помощи для Украины средства", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном по инициативе России в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины города Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР).

Российский дипломат не сомневается, что "киевская хунта окончательно сбросила маски и сделала выбор в пользу терроризма", чувствуя при этом свою "безнаказанность и вседозволенность".

"Они ощущают безусловную поддержку Вашингтона, Лондона и Брюсселя, которым плевать на убийства мирных жителей, разрушенные семьи и покалеченные судьбы людей. В своей слепой ненависти к нашей стране и стремлении хоть как-то ослабить Россию Запад готов расплачиваться чужими жизнями и поступиться общечеловеческими нормами морали. Хочется надеяться, что до простых граждан США и Евросоюза, живущих в условиях жесточайшей цензуры и пропаганды, дойдет вся правда о зверствах Киева и соучастии в них их правительств. Они должны знать, что смертоносное вооружение, регулярно направляемое Украине, используется для совершения террористических актов в отношении мирных людей и объектов гражданской инфраструктуры в нарушение международного гуманитарного права", - подчеркнул Небензя.