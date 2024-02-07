Посол РФ осудил кабмин Трюдо за попытки "замести под ковер" историю с нацистом

Консерваторы будут использовать ее "как инструмент давления на премьера и Либеральную партию во внутриполитической борьбе", отметил Олег Степанов

ОТТАВА, 7 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Джастина Трюдо пытается всеми силам "замести под ковер" историю с появлением 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунки (Гуньки) в канадском парламенте. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, комментируя новый виток этого скандала.

"Пока создается впечатление, что кабинет Трюдо всеми силами старается замести под ковер эту позорную историю, - сказал дипломат. - Примечательно и то, что правоохранительные и иммиграционные органы Канады до сих пор молчат о том, будут ли они предпринимать какие-либо действия в отношении выявленного здесь нацистского преступника. Как представляется, история далека от завершения".

Говоря о выступлении лидера Консервативной партии Канады Пьера Пуальевра, который призвал Трюдо на фоне новых данных о скандале уйти в отставку, Степанов отметил, что консерваторы будут использовать эту историю "как инструмент давления на премьера и Либеральную партию во внутриполитической борьбе".

Ранее несколько канадских СМИ сообщили, что офис Трюдо по рекомендации Канадского украинского конгресса пригласил Хунку на торжественный прием в честь приезда президента Украины Владимира Зеленского, который проходил в Торонто в сентябре 2023 года, но сам нацист на нем якобы не присутствовал. В сентябре прошлого года Трюдо и его окружение утверждали, что ни они, ни украинская делегация не знали, кто будет приглашен в парламент, где тогда выступал Зеленский. Также офис Трюдо утверждал, что ни премьер, ни Зеленский лично не встречались с нацистом.

Посольство РФ в Оттаве, комментируя это в Х (ранее Twitter), написало: "Официально - преступника СС в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо с подачи канадско-украинской общины, которая пять месяцев спустя по-прежнему хранит гробовое молчание, хотя знала о нацистском прошлом Гуньки. Отказ осудить = поддержать".

Нацист в парламенте

22 сентября 2023 года во время выступления Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли тогда призвала к отставке спикера Палаты общин парламента Энтони Роты, который взял вину за приглашение нациста на себя. Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".