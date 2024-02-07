Мэра города Елизово на Камчатке исключили из "Единой России" за дискредитирующее поведение

Артем Гаглошвили был замечен в нескольких скандалах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Глава города Елизово на Камчатке Артем Гаглошвили исключен из партии "Единая Россия" за несколько скандалов с его участием. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

"Президиум регионального политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" принял решение об исключении из партии главы города Елизово Артема Гаглошвили. Такое решение камчатские партийцы приняли после того, как 1 февраля он был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В должность главы Елизово Гаглошвили вступил совсем недавно, однако уже был замечен в нескольких скандалах. В декабре 2023 года СМИ опубликовали видеозапись, на которой Артем Гаглошвили устроил драку на одной из баз отдыха", - говорится в сообщении.

По словам секретаря камчатского регионального отделения "Единой России" Виктории Сивак, поведение главы Елизова дискредитирует партию и весь депутатский корпус.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, Гаглошвили приступил к выполнению должностных обязанностей главы второго по величине города Камчатки в 2023 году.

Елизово - город на Камчатке в 40 км от краевой столицы. В нем проживают около 35 тыс. человек.