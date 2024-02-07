Участники встречи Делового совета при главе МИД обсудили поддержку экономоператоров РФ

В мероприятии приняли участие представители руководства МИД России, профильных ведомств, а также главы ведущих деловых ассоциаций и крупных компаний

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Участники заседания Делового совета при министре иностранных дел России обсудили вопросы поддержки и продвижения интересов отечественных экономоператоров. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"6 февраля под председательством Сергея Лаврова прошло очередное заседание Делового совета при Министре иностранных дел Российской Федерации. В мероприятии приняли участие представители руководства МИД России, профильных ведомств, а также главы ведущих деловых ассоциаций и крупных компаний", - информировали в дипведомстве.

"Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов поддержки и продвижения интересов отечественных экономоператоров в текущих геополитических условиях", - добавили на Смоленской площади.