Представители РФ и Бахрейна обсудили сотрудничество в энергетике и промышленности в Манаме

Российскую делегацию возглавила министр культуры Ольга Любимова

ДУБАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Третье пленарное заседание межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось в Манаме. Российскую делегацию возглавила министр культуры Ольга Любимова, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В работе пленарного заседания также приняли участие посол России в королевстве Алексей Скосырев, представители министерств экономического развития, сельского хозяйства, просвещения, финансов, энергетики, культуры, промышленности и торговли. Делегацию Бахрейна возглавил министр промышленности и торговли Абдалла бен Адель Фахро. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, цифровых технологий, сельского хозяйства и культуры.

Выступая на пленарном заседании, Любимова отметила устойчивый характер российско-бахрейнских отношений, которые "продолжают поступательно развиваться по всем направлениям: от политического диалога до экономического сотрудничества и гуманитарных связей".

Межправительственная российско-бахрейнская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству была учреждена в 2016 году. Первое заседание состоялось в Манаме в феврале 2017 года. В марте 2020 года сопредседателем была назначена министр культуры России Ольга Любимова. Другим сопредседателем с 2022 года является министр промышленности и торговли королевства Абдалла бен Адель Фахро. Функции секретариата выполняет Министерство экономического развития РФ.