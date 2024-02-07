Захарова: антироссийские заявления Лапида на руку тем, кто хочет поссорить РФ и Израиль

Лидер израильской парламентской оппозиции ранее выразил мнение, что его страна должна сохранить связи с Москвой из стратегических соображений, но прежних теплых контактов уже не будет

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Высказывания лидера израильской парламентской оппозиции Яира Лапида играют на руку тем, кто хочет поссорить РФ и Израиль. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Лапид выразил мнение, что его страна должна сохранить связи с Москвой из стратегических соображений, но прежних теплых контактов уже не будет. "Для чего делаются подобные заявления? Кому они выгодны? Они выгодны только тем, кто хочет поссорить наши страны, кто хочет осложнить жизнь народам наших стран, кто хочет разбить сердца совместным семьям, в которых есть отцы и матери, дедушки и бабушки, дети и внуки либо с несколькими паспортами, либо с разными паспортами. Эти заявления выгодны тем, кто хочет буквально перечеркнуть или уж точно замарать нашу общую память, наше общее историческое прошлое, все те достижения и испытания, которые мы проходили или преодолевали вместе", - сказала она, комментируя заявления политика на брифинге.

По словам Захаровой, слова Лапида вызывают многочисленные вопросы, в том числе о цели подобных высказываний. "Разве этот человек и те, кто солидаризируются с такой позицией, не знают, что связывает народы наших стран? Разве они не знают, как взаимопроникновенны культуры наших народов? Насколько люди за последние годы создали и накопили капитал совместного сотрудничества контактов в различных сферах?", - добавила дипломат.

Захарова, комментируя слова Лапида, заявила, что сейчас перед представителями РФ и Израиля стоят "другие задачи". "У нас тоже есть оппозиционные силы, у нас есть различные политические партии, общественные движения, которые имеют свой собственный взгляд на развитие международных отношений, отечественную внешнюю политику, которые по-разному оценивают какие-то исторические факты, <...> но по базовым вопросам, вопросам экзистенциального характера мы проявляем единство. Для нас отношения с государством Израиль, для нас сосуществование в дружбе, мире и взаимоуважении с народом Израиля является базовым понятием", - резюмировала она.