Вице-спикер Госдумы обсудил с коллегой из Гондураса развитие парламентских связей

Александр Бабаков и Луис Роландо Редондо Гифарро также отметили положительную динамику взаимодействия ГД и Национального конгресса Гондураса по линии профильных комитетов и комиссий

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Развитие межпарламентских связей России и Гондураса в различных сферах обсудил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков и председатель Национального конгресса Республики Гондурас Луис Роландо Редондо Гифарро в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Госдумы.

"Стороны обсудили дальнейшее развитие межпарламентских связей двух стран в различных сферах, отметив положительную динамику взаимодействия Государственной думы и Национального конгресса Гондураса по линии профильных комитетов и комиссий", - говорится в сообщении.

Так, в декабре 2023 года прошло совместное заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции с делегацией конгресса, на котором были достигнуты договоренности по сотрудничеству законодателей двух стран и обмену опытом в сфере обеспечения безопасности, борьбы с коррупцией, организованной преступностью.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы организации голосования на пленарных заседаниях парламентов.

"По поручению председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина хотел бы передать от него теплый привет и выразить слова благодарности за участие делегации Гондураса под вашим руководством в работе первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка", - приводятся слова Бабакова.

29 сентября в Москве на полях первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка" прошли переговоры председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя Национального конгресса Гондураса Луиса Роландо Редондо Гифарро. В 2024 году Гондурас председательствует в Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна.