И.о. постпреда РФ считает оторванными от реальности заявления руководителей ЕС по Украине

Они становятся все более циничными, добавил Кирилл Логвинов

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Высказывания глав Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля о ситуации на Украине становятся все более циничными и оторванными от реальности. Об этом заявил и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов, комментируя их выступления, состоявшиеся во вторник на сессии Европарламента.

По его словам, их "эмоциональные всплески" и обвинения в адрес РФ вызваны тем, что "им все сложнее манипулировать фактами о конфликте на Украине".

"Заявления руководителей евроструктур касательно ситуации на Украине становятся все более циничными и оторванными от реальности. Для поддержания собственного воинственного настроя и антироссийской истерии в ход идут абсурдные сравнения, громкие, но ничем не подкрепленные эпитеты, голословные обвинения в адрес нашей страны", - подчеркнул дипломат.

По его словам, заявления глав Еврокомиссии и Евросовета демонстрируют, что происходящее на Украине для них не более чем игра. "Не в состоянии еэсовцы адекватно реагировать на резонные вопросы относительно целесообразности накачки Киева летальным оружием, - подчеркнул дипломат. - Вместо того чтобы задуматься о последствиях собственных действий, евродепутатов пугали, что иначе украинцам придется, мол, защищаться "водяными пистолетами". Из этого объяснения следует: то, что сегодня происходит с Украиной, воспринимается в Брюсселе не более чем игра".