В Мумбаи прошла международная конференция, посвященная председательству РФ в БРИКС

С докладами выступили 30 профессоров из университетов Индии, России, Египта, ОАЭ и Таджикистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 февраля. /ТАСС/. Международная конференция "БРИКС: на пути к глобальному центру силы", посвященная председательству России в объединении, состоялась в Русском доме в Мумбаи. Как сообщила корреспонденту ТАСС директор Русского дома в экономической столице Индии Елена Ремизова, мероприятие было организовано совместно с Центром евразийских исследований Мумбайского университета и гуманитарной организацией "Образовательное общество Шайлендра".

"Конференция проходила в смешанном формате - онлайн и офлайн. В конференц-зале Русского дома присутствовало более 60 человек. Мероприятие смотрели в пяти странах мира", - сказала Ремизова. Она добавила, что с докладами выступили 30 профессоров из университетов Индии, России, Египта, ОАЭ и Таджикистана.

Выступающие отмечали, что Россия всегда выступает за равноправный и уважительный диалог с партнерами, а расширение БРИКС означает также расширение партнерских контактов. Обсуждались различные вопросы - от безопасности, экономики и политики до углубления культурных и образовательных связей внутри объединения.

В своем выступлении профессор Шоаиб Кхан из Мумбайского университета отметил, что расширение БРИКС выглядит очень символичным на фоне стремления многих стран к реформированию миропорядка с учетом, в частности, интересов глобального Юга. "Кроме того, с расширением БРИКС, очевидно, станет более влиятельным объединением и в экономической сфере", - добавил он.

"Русский дом в Мумбаи планирует проведение еще нескольких конференций, связанных с председательством России в БРИКС", - указала собеседница агентства.