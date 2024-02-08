Посол РФ в Сеуле назвал подвиг крейсера "Варяг" примером мужества для россиян

Аналогичный героизм проявляют российские военные на Украине в ходе СВО, отметил Георгий Зиновьев

ИНЧХОН /Республика Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Подвиг моряков крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" дает нынешнему поколению пример мужества и стойкости. Аналогичный героизм проявляют российские военные на Украине в ходе специальной военной операции, заявил посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев в ходе памятной церемонии рядом с местом морского сражения в Инчхоне.

Посол отметил, что ровно 120 лет назад началась Русско-японская война, а битва у Чемульпо с превосходящими силами противника была одной из первых в этом конфликте. "Наши люди, наши военные, офицеры и моряки показали всем нам очередной пример мужества, героизма, несгибаемости, который мы за всю историю неоднократно видели, показывали неприятелям и продолжаем это делать сегодня", - заявил Зиновьев. Он напомнил, что против "Варяга" и "Корейца" выступила японская эскадра.

"[Крейсер] "Варяг" стал символом несгибаемости русского духа, о котором узнала вся страна. Этот подвиг глубоко тронул всех наших граждан, о чем свидетельствует его увековечивание в истории, музыке, народных песнях", - добавил посол. Российские моряки тогда предприняли отчаянную попытку прорваться в Порт-Артур.

"Это та память, которая всегда жива в нас, в наших солдатах, которые вновь, как и их деды, прадеды, отстаивают свободу и независимость нашей Родины, борются с угрозами для безопасности нашего государства, с которыми оно, к сожалению, снова столкнулось. Поэтому, отдавая дань памяти нашим героическим предшественникам, хочется также склонить голову перед нашими мужественными бойцами, которые сейчас воюют за нашу Родину", - отметил посол.

"Уверен, что победа, как показывает история, останется за нами, за сильными духом людьми", - подчеркнул Зиновьев.

Взаимосвязь событий

Глава посольства обратил внимание на связь между историей России и Кореи. Он напомнил, что в результате Русско-японской войны Корея в 1905 году оказалась под протекторатом Японии, а в 1910 году вовсе аннексирована. "Таким образом, прямым следствием тех событий стала потеря Кореей независимости", - указал Зиновьев. Независимость Корея вернула "опять же благодаря советским солдатам и офицерам, некоторые из которых пожертвовали своими жизнями в августе 1945 года, освобождая полуостров", добавил он.

Зиновьев также обратил внимание, что День дипломатического работника и годовщина подвига "Варяга" расположены близко друг к другу в календаре. "В этом вижу определенный символизм. Потому что "Варяг" пришел сюда, в том числе чтобы защитить нашу дипломатическую миссию, располагавшуюся в Сеуле", - отметил посол.

Позднее, посещая могилу своего коллеги Сергея Чиркина в Сеуле в преддверии профессионального праздника, Зиновьев напомнил, что тот поспособствовал возвращению праха моряков "Варяга" в Россию.

Посол также сказал, что южнокорейская сторона оказывала содействие в проведении памятной церемонии в Инчхоне. Ее участники возложили цветы у памятника, который был установлен в 2004 году на набережной по случаю столетия подвига. На этот раз присутствовали военный атташе РФ в Сеуле Николай Марченко, почетный консул РФ Чон Хон, представитель РПЦ, сотрудники посольства, учащиеся школы при дипломатической миссии. В 2013 году эту набережную посетил президент РФ Владимир Путин.