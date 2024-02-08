Замглавы МИД сообщил, что Запад ввел против России до 17 тыс. санкций

По словам Александра Грушко, война против РФ ведется "в информационной среде, психологической и путем военного давления, где Украина служит таким театром для горячих военных действий"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Страны - члены Североатлантического альянса осознанно развернули против России гибридную войну и ввели до 17 тыс. санкций, Европейский Союз также грозит принять новый "драконовский" 13 пакет ограничений в отношении РФ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24".

"Действительно, время очень турбулентное. Что касается риторики, то, на мой взгляд, ответ на поверхности лежит. Дело в том, что страны НАТО осознанно развернули против Российской Федерации гибридную войну, которая разворачивается, как сейчас принято говорить, во многих измерениях - это прежде всего экономика. Против нашей страны введено примерно 16-17 тыс. санкций. Сейчас грозят 13 пакетом каким-то драконовским", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат отметил, что война против России ведется "в информационной среде, психологической и путем военного давления, где Украина служит таким театром для горячих военных действий". "Понятно, что на Западе начинают понимать, что украинский проект, как он задумывался, близок к своему окончательному краху, но эта гибридная война постоянно требует дополнительного топлива", - добавил Грушко.

Замглавы МИД РФ также напомнил о том, что сумма военных затрат стран НАТО "превышает 1 трлн 200 млрд". "Это больше половины общемировых", - подчеркнул он.

Ранее глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб подтвердила, что Евросоюз планирует принять 13-й пакет антироссийских санкций 24 февраля. По данным европейских источников и СМИ, 13-й пакет станет самым слабым из всех принятых Евросоюзом с начала конфликта на Украине.