Бжания обсудил в Москве вопросы сотрудничества в социально-экономической сфере

Также уделили внимание вопросам энергетики

СУХУМ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочей поездки в Российскую Федерацию провел встречи в Администрации президента и правительстве РФ, где обсуждались в том числе вопросы сотрудничества в социально-экономической сфере. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Так, глава государства встретился с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком при участии заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, а также с первым заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Рашидом Нургалиевым, министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой. Также президент Абхазии встретился c руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. В ходе переговоров в рамках визита обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в социально-экономической сфере, [в сфере] энергетики и ряд других вопросов", - говорится в сообщении.

Визит президента в РФ завершается 9 февраля.