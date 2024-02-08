Проекты в энергетике, расчеты в юанях и "Игры будущего". О чем говорили лидеры РФ и КНР

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели традиционную ежегодную беседу по телефону, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, разговор продлился час и прошел в теплой и дружеской атмосфере.

Как пояснил Ушаков, цель таких бесед - "подвести итоги прошлого года и обсудить планы на предстоящий период". Они обсудили в том числе ситуацию на Украине и события в секторе Газа, а китайский лидер пожелал российскому успешно провести президентские выборы в марте.

ТАСС собрал основное, что рассказали в Кремле о беседе.

О контактах лидеров

В первой с октября беседе было "условлено продолжить тесное личное взаимодействие". "Прикидки по предстоящим контактам уже имеются", но о конкретном графике пока говорить преждевременно.

Лидеры выразили удовлетворение "высоким темпом контактов и на других уровнях, в том числе между правительствами и парламентами".

О международном сотрудничестве

Отношения "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" между Москвой и Пекином развиваются поступательно и "находятся сейчас на беспрецедентно высоком уровне".

Россия и Китай оказывают друг другу поддержку "по ключевым вопросам, затрагивающим национальные интересы друг друга". В число тем беседы вошли "ситуация на Украине, <...> гуманитарная трагедия в Газе, в целом ситуация на Ближнем Востоке".

Путин также подчеркнул принципиальную позицию Москвы по тайваньскому вопросу - приверженность политике "одного Китая".

Президент РФ и председатель КНР договорились и дальше "активно взаимодействовать на международной арене", причем "несколько раз акцентировали это в ходе беседы".

Об экономическом сотрудничестве

Товарооборот РФ и КНР за год вырос на 23% и "поставил новый рекорд" - $227,7 млрд (по китайской статистике - $240,1 млрд). Китай - ведущий внешнеторговый партнер России, а она занимает для КНР четвертое место - после США, Японии и Южной Кореи.

"Свыше 90% расчетов между нашими странами проводятся в рублях и юанях". Стороны согласны, что "важно дальше продолжать совместную работу по построению финансовой инфраструктуры, обеспечивающей надежные платежи".

Путин и Си Цзиньпин уделили большое внимание энергетике, которая "является, по сути, локомотивом" двустороннего взаимодействия. Обсуждалась реализация совместных проектов в этой сфере, несмотря на санкции Запада.

Поставки энергоносителей из РФ в Китай в 2023 году "побили все рекорды", а агропромышленные товары "уже вышли на второе место" в структуре российского экспорта.

О гуманитарном сотрудничестве

Лидеры обратили внимание на "полноформатное восстановление различного рода образовательных, культурных и спортивных связей после вынужденного спада, вызванного пандемией". Они также выразили уверенность, что "с успехом пройдет очередной масштабный межгосударственный проект - перекрестные Годы культуры".

"Китайская сторона подтвердила участие своих спортсменов в "Играх будущего" в Казани и других спортивных турнирах".

О китайском Новом годе

Поскольку беседа состоялась в преддверии Нового года по китайскому календарю, Путин тепло поздравил Си Цзиньпина, "пожелал ему крепкого здоровья, успехов, а дружественному китайскому народу - благополучия и процветания".