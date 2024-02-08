Минюст: более 100 иноагентов из-за рубежа пытаются подорвать доверие к выборам

По словам замминистра юстиции России Олега Свириденко, наиболее известный пример - прошедшее в начале февраля в Берлине мероприятие

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более 100 лиц, признанных иноагентами в России, продолжают пытаться влиять на общественное мнение в РФ из-за рубежа Об этом сообщил замминистра юстиции России Олег Свириденко на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

"С начала специальной военной операции, после принятия изменений в Уголовный кодекс, деятельность лиц, имеющих признаки иностранного агента, а также тех, кто уже включен в реестр, осуществляется, как правило, с территорий иностранных государств, - сообщил он. - По нашим данным, более 100 лиц из числа включенных в реестр, с декабря 2023 года находятся за границей. Указанные лица продолжают негативно высказываться относительно проводимой в нашем государстве политики, в том числе по вопросам проведения в 2024 году выборов президента РФ".

Наиболее известный пример - прошедшее в начале февраля в Берлине мероприятие, собравшее "под своими флагами" более 100 лиц, признанных иностранными агентами. "Они это назвали "съездом иностранных агентов", - заметил Свириденко.

Зарубежные площадки делегитимизации выборов

По его словам, анализ публикаций в СМИ, интернете, соцсетях и блогосфере "свидетельствует об активизации деятельности лиц, находящихся за пределами РФ, направленной на вмешательство в избирательные процессы в преддверии выборов президента России". Так, напомнил он, 19 июня 2023 года группа российских оппозиционеров объявила о создании в Польше объединения "Комитет-2024", деятельность которого признана нежелательной на территории РФ. "Заявленная цель объединения - через делегитимизацию российских выборов 2023-2024 годов добиться полной нелегитимности власти в глазах граждан России и международного сообщества", - сказал Свириденко. Объединение, по его словам, ведет активную агитацию среди граждан РФ, "призывает бойкотировать выборы президента РФ, отказаться от посещения избирательных участков в период голосования". В качестве других примеров он привел создание 13 октября 2023 года в Берлине при поддержке МИД ФРГ и ассоциации эмигрировавших из России муниципальных депутатов организации под названием "Депутаты мирной России", запустившей дистанционную образовательную программу для политических активистов из России "Курс на демократию", а также признанной нежелательной в РФ с 1 февраля немецкой НПО Russian election monitor ("Российский наблюдатель за выборами"). "НПО образовано группой польских, немецких и французских политологов-русофобов, призывающих свои правительства к продолжению поставок оружия на Украину и тесно связанных с ОБСЕ, ПАСЕ, признанным нежелательным в России фондом Генриха Белля и другими недружественными нашей стране организациями", - сообщил Свириденко, добавив, что она используется как "информационная площадка для подготовки зарубежной аудитории для признания президентских выборов в России нелегитимными и тесно взаимодействует с релокантами, дискредитирующими политику России на мировой арене".