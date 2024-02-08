Посол РФ обсудил с зампредом правящей партии Таджикистана участие в форуме в Москве

Семен Григорьев и Абдуджаббор Азизи также затронули вопросы взаимодействия двух стран

ДУШАНБЕ, 8 февраля. /ТАСС/. Посол России в Душанбе Семен Григорьев провел встречу с первым заместителем председателя Народно-демократической партии Таджикистана (НДПТ) Абдуджаббором Азизи и обсудил вопросы взаимодействия государств, а также участие представителей партии в форуме в Москве. Об этом сообщили в посольстве.

"Были подробно обсуждены вопросы российско-таджикского взаимодействия, в том числе по межпартийной линии. В ходе беседы отдельное внимание было уделено участию представителей НДПТ в предстоящем форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций", - говорится в сообщении.

НДПТ - крупнейшая политическая партия Таджикистана, депутаты которой занимают большинство мест в парламенте республики. Лидером партии является президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Учредительное мероприятие форума "За свободу наций" пройдет в Москве 15-17 февраля.