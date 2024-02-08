Посол РФ посетил отреставрированную башню исторического генконсульства в Сеуле

Здание генерального консульства Российской империи было построено в конце XIX века по проекту архитектора Афанасия Середина-Сабатина

СЕУЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты во главе с послом РФ в Республике Корея Георгием Зиновьевым посетили в преддверии профессионального праздника недавно отреставрированную башню здания исторической дипломатической миссии в Сеуле и возложили цветы.

Здание генерального консульства Российской империи было построено в конце XIX века по проекту архитектора Афанасия Середина-Сабатина, который стал автором нескольких других зданий при короле Коджоне. По словам посла, здание довольно долго реставрировалось, и несколько месяцев назад работы были завершены. "В канун Дня дипломата для нас важно и трогательно побывать здесь и прикоснуться к этой истории", - сказал он.

Во время Корейской войны (1950-1953 годы) здание дипломатической миссии было разрушено, уцелела трехэтажная башня. Это было одно из первых монументальных европейских зданий в старом Сеуле, оно было одним из лучших в то время и "красиво стояло на холме посреди" этой части города, добавил Зиновьев.

После Японо-китайской войны (1894-1895 годы) в Корее была многочисленная партия сторонников сближения с Россией, в число которых входила супруга короля. После ее убийства японцами Коджон, опасаясь за свою жизнь, перебрался в российскую дипломатическую миссию, откуда в течение года с февраля 1896 по 1897 год управлял страной. "Это событие осталось в памяти корейского народа", - отметил Зиновьев.

"Россия не стала использовать такое необычное положение в своих интересах. Напротив, помогла укрепить и стабилизировать власть, что привело к провозглашению империи в 1897 году", - сказал посол. По его словам, Российская империя играла конструктивную роль, содействуя самостоятельности Кореи.

После поражения Санкт-Петербурга в Русско-японской войне Корея потеряла свою независимость, но снова обрела в 1945 году благодаря советским солдатам и офицерам, добавил глава российского посольства. По случаю профессионального праздника он обратился к коллегам с призывом быть достойными памяти предков, которые "делали все для защиты национальных интересов" России в этой части земного шара и старались на благо народов двух стран.