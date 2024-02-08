Нарышкин заявил, что РФ ни за что не будет вмешиваться в выборы президента США

Следующие выборы президента Соединенных Штатах пройдут в ноябре

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия ни за что не станет вмешиваться в президентские выборы в США, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Ни за что", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов Telegram-канала Shot.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.