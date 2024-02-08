Проживающие в Молдавии россияне считают, что местные власти нарушили их права

В заявлении Координационного совета российских соотечественников Молдавии отметили, что запрет на открытие избирательных участков на выборах президента России очередным деструктивным шагом

КИШИНЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Проживающие в Молдавии российские граждане считают, что власти нарушили их права, разрешив голосовать на выборах президента России только на территории посольства РФ.

"Российские соотечественники, проживающие в Республике Молдова, и прежде всего те из нас, кто является гражданином РФ либо обладателем двойного гражданства, считаем действия молдавских властей по запрету на открытие избирательных участков на выборах президента России очередным деструктивным шагом, прямо нарушающим наши права", - говорится в заявлении Координационного совета российских соотечественников Молдавии.

В нем отмечено, что этот шаг Кишинева "подтверждает укоренившуюся в последние годы враждебную политику молдавских властей не только к Российской Федерации, но и к ее гражданам. В погоне за вступлением в ЕС власти Республики Молдова активно и наглядно попирают те самые пресловутые ценности, заложенные в Маастрихтском и Лиссабонском договорах, а также в Хартии Евросоюза о правах человека".

В заявлении российские соотечественники отметили, что в ходе избирательной кампании в соседней Румынии молдавские власти предоставляют широкие возможности для волеизъявления обладателям румынских паспортов, среди которых немало представители правящего большинства.

Ранее посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов сообщил ТАСС, что МИД Молдавии уведомил о политическом решении разрешить проведение голосования на территории посольства и заявил о неприемлемости открытия участков в Приднестровье. Он отметил, что власти Молдавии были проинформированы три месяца назад о намерении посольства провести выборы президента России для постоянно проживающих в республике россиян. На выборах президента России в марте 2018 года в Молдавии открыли 27 избирательных участков. Три из них - на территории Молдавии, еще 24 - на территории Приднестровья, где проживает большая часть российских граждан.

Отношения между Кишиневом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду и проевропейской Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Москва обвинила Кишинев в недружественных действиях, а в ответ прозвучали обвинения во вмешательстве во внутренние дела республики. Тогда Молдавия потребовала выслать из страны несколько десятков сотрудников посольства РФ. Из Москвы последовали ответные меры.