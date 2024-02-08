Вершинин обсудил с координатором ООН по Сирии эскалацию в Газе и угрозы для соседних стран

В МИД РФ также подчеркнули, что стороны уделили внимание гуманитарному и социально-экономическому положению в Сирии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и региональный координатор Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН по Сирии Муханнад Хади обсудили эскалацию конфликта в секторе Газа и растущие угрозы дестабилизации обстановки в соседних арабских странах. Об этом сообщили в дипведомстве РФ.

"Состоялся подробный обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе с упором на продолжающуюся эскалацию насилия на оккупированной палестинской территории, прежде всего в секторе Газа, с растущими угрозами дестабилизации обстановки в соседних арабских странах", - указали в министерстве.

В МИД РФ также подчеркнули, что стороны уделили внимание гуманитарному и социально-экономическому положению в Сирии "с подтверждением необходимости наращивания международного содействия без дискриминации и политизации, в соответствии с нормами и руководящими принципами международного гуманитарного права".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.