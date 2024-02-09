Постпредство РФ: косовские сербы столкнулись с угрозой физического выживания

ООН, 9 февраля. /ТАСС/. Сербское население косовского автономного края столкнулось с непосредственной угрозой физического выживания. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Острота проблемы уже достигла таких масштабов, что над сербским населением косовского автономного края нависла прямая угроза физического выживания. В стремлении установить тотальный контроль над севером края и избавиться от неалбанского населения приштинские власти устроили настоящий антисербский террор", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Российский дипломат предупредил, что к горячей точке в Газе, "из которой Израиль всеми силами пытается выдавить палестинцев", в ближайшее время рискует добавиться еще одна - на Балканах.