Путин напомнил, что слово "украинец" изначально не обозначало отдельную этническую группу

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Слово "украинец" первоначально не обозначало отдельную этническую группу, оно лишь указывало на то, что человек живет на окраине государства - "у края", отметил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Первоначально слово "украинец" означало, что человек живет на окраине государства, "у края", или занимается пограничной службой - по сути дела. Это не означало какой-то особой этнической группы", - пояснил глава российского государства.