Карлсон считает, что Запад отверг Россию, а смысл НАТО заключается в сдерживании РФ

Журналист выразил мнение, что такое отношение задело российское руководство

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Запад отверг Россию, а весь смысл НАТО заключается в сдерживании Москвы. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон по итогам интервью с президентом России Владимиром Путиным.

"Запад отверг Россию. Возможно, и я не стараюсь занять здесь чью-либо сторону, возможно, на то были весомые причины. Не знаю, какими они могли бы быть", - сказал Карлсон в видеоролике, который был снят сразу после интервью и размещен в четверг на сайте журналиста.

"Но Запад был привержен тому, чтобы не быть союзником России. Это довольно очевидно. Я думаю, весь смысл НАТО заключается в сдерживании России", - подчеркнул Карлсон, выразив мнение о том, что это якобы задело российское руководство.

По словам американского журналиста, Россия - "европейская страна, наполовину [находящаяся] в Азии". "Но в ней очень много европейского. Если вы приедете в Москву, то это замечательный европейский город. Это видно и ощущается в культурном [плане]", - отметил он.