На Кипре заявили, что в республике любят российскую культуру

Глава Госкомитета по культуре Василики Кассианиду надеется на восстановление религиозного туризма

НИКОСИЯ, 9 февраля. /ТАСС/. Киприоты любят и ценят российскую культуру, большая политика никак на это не повлияла, заявила в беседе с корреспондентом ТАСС глава Госкомитета по культуре Республики Кипр Василики Кассианиду.

"Киприоты всегда любили и продолжают любить русских писателей, композиторов, художников, певцов, танцоров. Политика никак на это не повлияла", - сказала она.

Корреспондент ТАСС поинтересовался, поддерживает ли правительство Республики Кипр идею религиозного туризма, предусматривающую организацию туров для православных россиян по святым местам на острове. Она, в частности, обсуждалась во время недавних встреч посла России на Кипре Мурата Зязикова с митрополитом Морфским Неофитом и митрополитом Лимасольским Афанасием. По имеющейся информации, кипрские иерархи отнеслись к этой идее весьма благосклонно.

"Я не политик, но по мне так это хорошая идея", - ответила глава Госкомитета Кипра по культуре. "На самом деле паломничество к святым местам - это давняя традиция, и на Кипр всегда приезжало много россиян, желающих посетить древние храмы и церкви. Я надеюсь, что эта практика возобновится", - добавила собеседница.

После начала специальной военной операции на Украине власти Республики Кипр присоединились к антироссийским санкциям ЕС, включая закрытие воздушного пространства для самолетов из РФ. В этой связи поток российских туристов сократился. Тем не менее, многие киприоты по-прежнему тепло относятся к России и выступают против санкций, которые, по их мнению, противоречат многовековым узам дружбы между двумя народами. Подтверждением тому отчасти служит традиционно большое число гостей на мероприятиях в Российском центре науки и культуры (РЦНК). Русскоязычная община острова неоднократно призывала власти республики восстановить прямое авиасообщение между Россией и Кипром.