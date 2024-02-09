Лавров заявил, что попытки Запада изолировать Россию тщетны

По словам главы МИД, западные страны в очередной раз пытаются "отменить" РФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Попытки западных стран изолировать Россию тщетны, это очевидно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"[Западные страны] в очередной раз пытаются нас изолировать, "отменить". Тщетность этих попыток ясна любому мало-мальски нормальному наблюдателю, специалисту, всем тем, кто хотя бы следит за развитием ситуации, [за] историей процессов, которые сейчас прорвались вокруг Украины из-за развязанной Западом против нас гибридной войны", - сказал глава МИД, выступая по случаю Дня дипломатического работника.