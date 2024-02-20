Рогов сообщил, что ВСУ вывели из Работина около половины личного состава

Председатель движения "Мы вместе с Россией" заявил, что украинская армия подтянула достаточно большие резервы на ореховское направление

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из населенного пункта Работино в Запорожской области около половины своих военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Произошел частичный вывод боевиков ВСУ из Работина, не ротация, а именно вывод. Количество вэсэушников в населенном пункте резко сократилось, вывели около половины боевиков", - сказал он.

По словам Рогова, ВСУ в последние дни подтянули достаточно большие резервы на ореховское направление. "Если ранее данный участок фронта был донором, то есть отсюда отправляли боевиков в Авдеевку, Часов Яр, в сторону ЛНР и Харьковской области, то теперь начали перебрасывать сюда и технику, и живую силу", - отметил собеседник агентства.

По его оценке, это связано с тем, что потеря Работина для украинского режима слишком чувствительна с точки зрения поддержания морального духа войск. "Ценность Работина в том, что это символ хоть какого-то успеха контрнаступления ВСУ. Не будет Работина - все зря, зачем столько десятков тысяч человек положили", - пояснил Рогов.

Он добавил, что ВСУ продолжают строить в Запорожской области новые оборонительные позиции на удалении от 3 до 20 км от текущей линии боевого соприкосновения. "Еще активнее сейчас идет строительство укреплений, вкапывание в землю железобетонных сооружений на линии от Гуляйполя и времевского участка фронта до села Каменского. Создаются укрепрайоны и минные заграждения", - сказал он.

Ранее Рогов сообщил, что силы РФ ежедневно берут в районе Работина по несколько опорных пунктов украинских подразделений, чьи потери растут. Активные действия российских войск, по его словам, грозят ВСУ потерей Работинского выступа, который стал главным достижением противника за время летнего контрнаступления в Запорожской области.