Гаврилов: накал противостояния с Западом снизится, когда войска будут стоять у границ ЕС

По словам главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, тогда начнутся "серьезные договоры о сдержках, противовесах, гарантиях, мерах доверия и так далее"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Тон Запада по вопросу конфликта вокруг Украины смягчится, когда боевые действия продвинутся до районов, граничащих с ЕС. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"Накал будет снижен, когда войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и так далее. И тон будет совершенно другой", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о реакции европейских оппонентов РФ на продвижение российских войск до западных границ Украины.

По словам Гаврилова, тогда начнутся "серьезные договоры о сдержках, противовесах, гарантиях, мерах доверия и так далее".