Богданов обсудил с ФАТХ и ХАМАС гуманитарную катастрофу в Газе

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки заявил о поддержке палестинского единства на платформе ООП

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов провел телефонные разговоры с членом Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), Центрального комитета ФАТХ Аззамом аль-Ахмедом и зампредседателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком. Как отмечается в сообщении российского дипведомства, контакты состоялись по инициативе палестинской стороны.

"В ходе бесед основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского конфликта с упором на нарастающую гуманитарную катастрофу в секторе Газа", - информировали в МИД РФ.

Богданов обсудил с ФАТХ и ХАМАС подготовку к межпалестинской встрече в Москве. "Был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой и проведением запланированной на конец февраля - начало марта сего года в Москве на площадке Института востоковедения Российской академии наук межпалестинской встречи", - указали в министерстве.

Замглавы МИД РФ заявил ФАТХ и ХАМАС о поддержке палестинского единства на платформе ООП. "С российской стороны была подтверждена неизменная принципиальная позиция в поддержку палестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины", - сообщили в МИД РФ. Как отмечается в сообщении российского дипведомства, контакты состоялись по инициативе палестинской стороны.