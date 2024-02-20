Замглавы МИД РФ и посол Израиля обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Российская сторона разъяснила последовательную принципиальную позицию Москвы в поддержку всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на основе соответствующих решений ООН и ее Совета Безопасности

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Израиля в Москве Симона Гальперин обсудили на встрече ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Основное внимание в ходе состоявшейся беседы было уделено продолжающемуся вооруженному противостоянию в зоне палестино-израильского конфликта. С российской стороны разъяснена последовательная принципиальная позиция Москвы в поддержку всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на основе соответствующих решений ООН и ее Совета Безопасности", - сообщили в дипведомстве.

Кроме того, стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития российско-израильских отношений, а также несколько актуальных вопросов двусторонней повестки дня, добавили в МИД РФ.

Встреча прошла по просьбе израильской стороны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.