Путин: Россия делает в космосе только то, что делают и другие страны, включая США

Президент РФ выразил недоумение в связи с тем, что Запад поднял тему якобы планов Москвы по размещению ядерного оружия в космосе

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия делает в космосе то же, что и другие страны, и США об этом известно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Что касается космоса, то в космосе мы делаем только то, что есть у других стран, включая Соединенные Штаты. И, конечно, вы правы, они об этом знают", - сказал глава государства, комментируя доклад Шойгу.

Кроме того, на встрече президент РФ выразил недоумение в связи с тем, что Запад поднял тему якобы планов Москвы по размещению ядерного оружия в космосе.

Ранее в американских СМИ появились сообщения, что некая угроза нацбезопасности США может быть связана с якобы планами РФ разместить в космосе ядерное оружие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома.