Небензя заявил, что США написали очередную черную страницу в истории СБ ООН

Постпред РФ при организации отметил, что блокирование Соединенными Штатами проекта ближневосточной резолюции Алжира по Газе возлагает на Вашингтон всю полноту ответственности за последствия этого решения для анклава

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. США написали очередную черную страницу в истории Совета Безопасности ООН, наложив вето на представленный Алжиром проект ближневосточной резолюции с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Сегодня мы стали свидетелями очередной черной страницы в истории Совета Безопасности ООН. Ее вновь написала делегация Соединенных Штатов, которая преследует все ту же цель - покрывать своего ближайшего ближневосточного союзника и максимально тянуть время, чтобы он смог завершить свои бесчеловечные планы в отношении сектора Газа, а именно выдавить из сектора палестинцев и полностью зачистить анклав, причем в прямом смысле, превратив его в необитаемую территорию", - сказал он

Дипломат отметил, что в политических кругах Израиля "не стесняются рассуждать в категориях, которые полностью исключают двухгосударственное решение".

"Вновь противопоставив призывы прекратить бойню в Газе и обеспечить прекращение огня требованиям осудить действия ХАМАС, наши американские коллеги лицемерно умолчали о том, что 18 октября (2023 года - прим. ТАСС) именно они уже заветировали бразильский проект резолюции с таким осуждением", - напомнил Небензя.

Ответственность США

Постпред заявил, что блокирование Соединенными Штатами проекта ближневосточной резолюции Алжира возлагает на Вашингтон всю полноту ответственности за последствия этого решения для анклава.

"Все должны понимать, что такой результат - это не провал работы СБ ООН, который сегодня был фактически един, а деструктивная линия единственного его члена - США. Вся полнота ответственности за последствия ложится на Вашингтон, как бы он ни старался от нее увильнуть, рассказывая о своих "важных посреднических усилиях", - указал Небензя в ходе выступления после голосования.

Как отметил глава российского диппредставительства, "алжирский проект был способен переломить эту ситуацию и остановить уничтожение палестинцев в Газе". Очередное, уже четвертое по счету, вето США "этому помешало и обрекло на гибель новые тысячи" мирных жителей сектора, подчеркнул российский дипломат.

Проект США

Соединенные Штаты накануне подготовили собственный проект в противовес алжирскому, однако в нем нет требования о немедленном прекращении огня, а лишь содержится пункт, который "подчеркивает поддержку временного прекращения огня в Газе, когда это будет осуществимо", при условии освобождения всех заложников. Помимо этого, в проекте резолюции США отмечается, что в текущих условиях "масштабная наземная операция в Рафахе может <...> иметь серьезные негативные последствия для регионального мира и безопасности, в свете чего подобная наземная операция не должна проводиться".

7 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военные получили приказ готовиться к началу боев в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. Два дня спустя премьер поручил армии подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся четырех батальонов палестинского движения ХАМАС в этом городе. Министр в израильском военном кабинете Бени Ганц 18 февраля заявил, что Израиль расширит военную операцию в секторе Газа на Рафах, если удерживаемые радикалами заложники не будут освобождены до конца первой декады марта.

Прекращение огня

Небензя отметил, что СБ ООН будет и дальше добиваться прекращения огня в секторе Газа.

"Каким бы горьким ни было послевкусие сегодняшнего голосования, мы не настроены опускать руки. Требование СБ ООН к сторонам о немедленном прекращении огня остается императивом. Без него любой продукт Совета будет лишен практического смысла", - сказал он.

Российский дипломат подчеркнул, что в этом уже все убедились на примере "беззубых гуманитарных резолюций" по Газе, ранее принятых Советом Безопасности. "Они (резолюции - прим. ТАСС) все так и остались на бумаге, потому что, как мы и предупреждали, в условиях активных боевых действий невозможно ни оказание гуманитарной помощи, ни мониторинг гуманитарных пауз", - заключил Небензя.

Ранее Алжир представил в СБ ООН свой проект ближневосточной резолюции, первым пунктом в котором обозначено требование "немедленного гуманитарного прекращения огня" в зоне палестино-израильского конфликта. Помимо этого, в документе отвергается насильственное перемещение гражданского населения Палестины, а также содержатся требования о немедленном и безусловном освобождении заложников и призыв к беспрепятственному гуманитарному доступу в анклав. Кроме того, в нем подчеркивается приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса. Небензя в интервью ТАСС назвал алжирский проект резолюции "солидным и сильным" документом.

За проект резолюции проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. Соединенные Штаты единственными выступили против, заблокировав принятие документа.