Лавров: вмешательство третьих стран в спор между Венесуэлой и Гайаной недопустимо

Речь идет о вопросе принадлежности территории Гайана-Эссекибо

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недопустимости вмешательства третьих стран в спор между Венесуэлой и Гайаной по вопросу принадлежности территории Гайана-Эссекибо.

"Недопустимо вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, любой другой страны, недопустимо вмешиваться в те проблемы, которые возникают в отношениях между каким-то двумя странами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.