Антонов заявил, что разговор с РФ с позиции санкционного давления перспектив не имеет

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Разговор Запада с Россией с позиции силы и санкционного давления не имеет перспектив. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в статье "Россия и Украина: путь к миру существует" для журнала Newsweek.

По его словам, за прошедшие с начала СВО два года многим в США стала очевидна "неэффективность стратегии Вашингтона по отношению к России, которая, по сути, уже мало чем отличается от военного противостояния". "Разговор с нашей страной с позиции силы и санкционного давления перспектив не имеет. Однако упорное стремление к доминированию приводит лишь к обратному эффекту. Чем раньше Америка это осознает, тем скорее мир получит шанс вернуться в стабильное, устойчивое и прогнозируемое русло развития", - подчеркнул Антонов.

"Освобождение городов, в первую очередь Мариуполя, Артемовска и Авдеевки, - ясные сигналы агонии киевского режима и провала антироссийской политики Запада", - подчеркнул руководитель российской дипмиссии.